“È facile amare chi ti ama. È meraviglioso ed eroico amare chi non ti ama”

Ariete: E’ appena iniziato per te il periodo più importante dell’anno. Hai saputo condurre con serietà e costanza tutte le situazioni sia lavorative che sentimentali, ora non devi assolutamente abbassare la guardia. Se manterrai la calma, la costanza, la propositività, rispettando anche gli inferiori e gli avversari, ti si aprirà un periodo fondamentale per la vita.

Toro: Qualche volta pecchi di ingenuità e di coraggio. Sei e ti dimostri sicuro, rispetti te stesso e gli altri, lavori con diligenza e serietà, raramente ti lamenti della situazione generale ma potresti fare molto di più produttivamente se imparassi a vedere più lontano. Purtroppo il rischio è per te un tabù, ma nella vita bisogna non aspettare la fortuna, ma corrergli incontro.

Gemelli: Il tuo motore, per quanto assurdo sembri, è la completezza sentimentale e affettiva. Hai sempre bisogno di sentirti amato e ben voluto altrimenti sei nervoso e poco lungimirante. Questo è il tuo limite. Hai tutti i numeri per costruire una perfetta esistenza: la simpatia, una intelligenza pronta e ricettiva, una bella presenza, ma troppo vulnerabile nella vita di coppia.

Cancro: Anche se tendenzialmente non credi a queste cose, ti assicuro che puoi migliorare notevolmente la tua situazione economica ed affettiva rispettando scrupolosamente due cose: investire più su te stesso migliorando la presenza e la cura personale, cioè abbigliamento e atteggiamento. Ma soprattutto, più rispetto per te e meno opportunismo. Occhio ad una donna.

Leone: Entro la settimana molto probabilmente dovrai prendere un’importantissima decisione dalla quale ne uscirà una svolta alla tua vita. Non lasciarti sfuggire questa opportunità perché difficilmente ce ne sarà un’altra nei prossimi mesi. Ottima la tua concentrazione, ti senti bene nel fisico e nella mente. Approfitta di questo periodo per chiarire vecchie situazioni in famiglia.

Vergine: Hai dimostrato anche questa volta di essere una persona professionalmente seria e affidabile. L’unico limite, come ben sai, è dentro di te. Non sempre sfrutti completamente le tue ricche risorse, quindi sei costretto ad attingere alla brocca altrui. Dimostra di essere più autonomo, ne guadagnerai in stima e rispetto. Se ricevi complimenti perché vogliono qualcosa.

Bilancia: Stai vivendo il tuo periodo aureo. Non perdere la concentrazione e non lasciarti distoglierti dai tuoi progetti. Ricorda che gran parte della gente guarda con diffidenza la genialità e la creatività negli altri. Continua pure ad essere generoso, ma limita il tuo affetto e la tua amicizia a chi non lo merita. Una conoscenza ti cercherà quasi implorante, non ti fidare.

Scorpione: “Occhio non vede cuore non duole” il tuo slogan del momento. Ma quanto puoi continuare a vivere in questo modo? Sarebbe il caso che cominciassi a prendere sul serio la tua vera situazione, specialmente quella sentimentale. Sai perfettamente che il motore della tua vita è il cuore quindi prendi il coraggio e finchè sei in tempo, cerca di ricucire il lenzuolo.

Sagittario: Ricordati che quando c’è una separazione in una coppia, la colpa non è mai da una parte sola. Non credere di essere perfetto perché anche la perfezione ha bisogno di essere ben governata. Sii meno esigente con i colleghi/collaboratori, cerca di prendere le cose in modo più positivo e non credere che la migliore soluzione dei problemi sia solo quella che scegli tu.

Capricorno: Tecnicamente sei tra i migliori, geniale, preciso e meticoloso. Il tuo peggior difetto è il comportamento con gli altri. Non li consideri mai come tuoi parigradi, li consideri sempre o inferiori o che hanno investito più tempo di te nel fare qualcosa. Non dirai mai che sono più bravi di te! Ora che lo sai, pensaci un pochino e cerca di migliorare i rapporti anche affettivi.

Acquario: Ti senti fresco e pimpante con una gran voglia di fare. E’ un periodo importantissimo per te perché in queste giornate potrai costruire le basi di una situazione ti darà grande successo nel prossimo futuro. Frequenta persone nuove, fatti conoscere per come realmente sei, buono e generoso ma investi maggiormente su di te. La Luna consiglia: “Da’ solo a chi sa ricevere”.

Pesci: Sei sempre in competizione e non solo con gli altri, la maggior parte delle volte con te stesso. Hai tutti i motivi per essere soddisfatto di come sei riuscito a superare la tua ultima situazione che era alquanto critica, nonostante questo non ti senti appagato. Sii meno esigente con te, avrai il modo di ricaricarti al massimo, perché presto avrai bisogno di tutta la tua forza.

A cura del Dott. Bruno Coletta

