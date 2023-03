Consiglio del curatore: “Quando fai la domanda “Finale” in una trattativa, non aggiungere altro, neppure una sillaba. Fai parlare il cliente. (Perché il primo che parla… perde”)

Ariete: Eccoci al nostro consueto appuntamento: Finalmente, dopo tanti bocconi amari e tante paure, stai entrando nel periodo più importante e più significativo dell’anno. Mantieni sempre la massima concentrazione e parla sempre dopo aver capito bene. In questi giorni incontrerai una persona amica che non vedevi da tanto tempo che ti chiederà un favore. Accontentalo.

Toro: Ti senti bene come un dio. Sei felice di essere tu e di vivere questa meravigliosa esistenza. Gioisci pure di te stesso ma stai all’erta perché a giorni vivrai un’esperienza che ti sarà utilissima nella vita. E’ il momento di dare il massimo di te stesso. Che tu abbia finalmente imparato a dire “no” è un bene, ma non esagerare a dirlo sempre. Tonifica più corpo e anima.

Gemelli: Sei troppo concentrato a far vedere che non sbagli e che fai tutto perfettamente. La perfezione la si può raggiungere solo con la massima tranquillità. Tu in questo periodo sei un po’ troppo nervoso per insoddisfazione economica e sentimentale. Non prendere decisioni importanti in questa settimana ne lavorative ne sentimentali, sarebbero grandi errori.

Cancro: Da quanto tempo non fai un bel viaggetto? Sei talmente preso dalla routine, che corri il rischio di svegliarti un giorno e accorgerti di aver perso tantissime occasioni meravigliose della vita. Non dico di fare le valigie e partire subito, perché tu non sei il tipo, ma per lo meno, cerca di programmarlo, e, poi fallo. Sii meno accondiscendente in casa e fatti rispettare più.

Leone: Stai diventando un po’ troppo fatalista. La tua natura ti porta ad essere paziente ed aspettare il momento opportuno; questo è giusto, ma da qui a non reagire per eccessiva prudenza, di differenza ce n’è. Dai, rispolvera il vecchio fascino e rischia un po’ di più, non te ne pentirai. Se devi fare un colloquio di affari, non farti vedere troppo interessato, ma accetta.

Vergine: Non essere troppo preoccupato per il denaro perché è in arrivo una sorpresa inaspettata che ti farà tornare il buon umore e la voglia di fare. Sii positivo e fiducioso, perché è questo l’atteggiamento giusto per attirarsi le cose buone. Non spidocchiare esageratamente sui piccoli problemi perché chi ti conosce, sa benissimo quanto vali e quanto può contare su di te.

Bilancia: A volte riesci addirittura a stupire te stesso per le tue idee originali e per le tue buone azioni. Sei in un momento ottimo per gettare le basi per il tuo futuro o per una nuova occupazione. Sei eclettico ed emani positività, piaci moltissimo per i tuoi modi e per il tuo atteggiamento (anche all’altro sesso). Approfitta del momento perché puoi riuscire in tutto.

Scorpione: Hai perso, per pigrizia, una buona occasione di guadagno, ma se ti dai da fare subito, ben organizzandoti, sei ancora in tempo per recuperare, anche se non tutto, abbastanza, ma importante per il futuro. Stai anche trascurando una parte importante che ti contraddistingue: la classe e l’eleganza. Se vuoi continuare a vincere, intervieni su te stesso con miglioramenti.

Sagittario: Hai fatto benissimo a modificare il tuo atteggiamento nei confronti di vecchie conoscenze. Questo dimostra per l’ennesima volta la tua intelligenza e la tua ottima intuizione, senza dimenticare la tua magistrale capacità di risolvere i problemi. Arte poco riconosciuta da invidiosi e criticoni. I tuoi progetti sono davvero ambiziosi ma hai tutti i numeri per realizzarli.

Capricorno: A volte è meglio una carezza che mille complimenti. Sei troppo scorbutico con chi ti vuole bene e chi ti stima davvero. Questo, danneggia l’immagine che dai di te stesso ai tuoi familiari ed ai colleghi di lavoro. Questo non è un bene per uno che svolge la tua professione. Se vuoi conquistare qualcuna, prova a non parlare di te e ascolta con interesse ciò che ti dice.

Acquario: Sei come un vulcano pronto all’eruzione. Cerca di farti conoscere gradualmente, senza esagerare nelle dimostrazioni. Il tuo intuito e la tua forza potrebbero condizionare negativamente chi ti ascolta e far nascere in loro diffidenza. Questo è un lusso che non ti puoi permettere. Sfrutta meglio le tue doti. Continua ad economizzare ma senza troppa tirchieria.

Pesci: La tua sensibilità e sesto senso si sono dimostrate armi indispensabili per dipanare la matassa dei numerosi problemi che ultimamente hai dovuto affrontare. Uno tra i tanti, quello economico. Ancora non sei completamente fuori dalla situazione che è molto ingarbugliata, ma il sole sta sorgendo anche per te. Nell’arco di una settimana finalmente buone notizie. Auguri.

A cura del Dott. Bruno Coletta

