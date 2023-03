Non c’è cosa più ignobile di non essere eternamente riconoscente a chi ti ha aiutato nel momento del bisogno. Non esserlo, significa non avere Dignità

Ariete: Ben trovato al nostro appuntamento. La tua intuizione si sta potenziando al massimo ma è in netta contrapposizione con la tua inerzia. Non puoi pretendere “la botte piena e la moglie ubriaca”, se vuoi davvero fare il salto di qualità devi combattere la tua sfiducia e farti trovare preparato ai grandi avvenimenti che sono in arrivo.

Toro: Sai benissimo che è meglio non promettere che promettere e non mantenere. Stai un po’ troppo cullandoti sui modesti successi ottenuti ma che sono ben lontani dalle tue ambiziose mete. A giorni dovrai risolvere problemi di natura economica. Occorre concentrazione e lungimiranza. Perché superati questi, dovrai prepararti alla grande battaglia.

Gemelli: Hai voluto anche questa volta fare di testa tua ma non fai altro che avvicinarti ad un’altra esperienza dolorosa a meno che non provvedi a modificare il tuo rischioso comportamento. La tua buona stella ti protegge ma non abusarne troppo. Possibilità di noie meccaniche in arrivo.

Cancro: “Il padrone di casa sono io, ma chi comanda è mia moglie”. Se vuoi migliorare la tua immagine davanti a te stesso e agli altri, non ti vergognare di dire la verità. Sei ancora in tempo per recuperare un tuo errore che hai fatto nel passato. Ora è il momento di ”meno chiacchiere e più fatti”.

Leone: Se devi attaccare non essere titubante. Attacca! Più tempo perdi a rifletterci sopra, più si allontana la possibilità della vittoria. Uno come te non può e non deve mettere in dubbio la propria abilità, perché viene a mancare la sicurezza che gli altri nutrono in te. Fallo per loro.

Vergine: Le tue caratteristiche di ordine e meticolosità sono davvero ineccepibili. Ma da qui ad essere esageratamente pignoli il passo è breve. Non esagerare. Piuttosto, dedica più tempo a te stesso e a risolvere, senza rimandare oltre, problemi di salute. Sacrificati meno per gli altri o per i figli.

Bilancia: Sei uno dei pochi segni che riesce, grazie alla tua ineguagliabile positività e modo di porti, a farti perdonare, da chi ti vuol bene, tutto. Ma al mondo non c’è solo da chi ti vuol bene. Ci sono anche coloro, e sono tanti, che per invidia rinnegherebbero la madre. Sii più prudente.

Scorpione: Non è un difetto volersi bene e stimarsi. Lo diventa, se si sfrutta il sentimento degli altri, per raggiungere i nostri scopi. Sei sincero e quando puoi, molto generoso, ma ora è il caso di esserlo meno, devi pensare più ai momenti di “vacche magre”. Sfrutta più la presenza.

Sagittario: Se vuoi ottenere più soddisfazioni e più vittorie non devi far vedere di essere il più forte. Se lo sei davvero, non c’è bisogno di dimostrarlo. Piaci molto di più quando fai vedere di essere vulnerabile. In casa elargisci senza timore più tenerezze e qualche coccola.

Capricorno: Se riuscissi a farti vedere come in realtà sei, faresti furore in tutti i fronti. Sei troppo esigente nei confronti di te stesso e così facendo continui a dare un impressione distorta di te. Cerca di essere più sorridente e positivo e meno tenebroso, vedrai, succederanno dei miracoli.

Acquario: Ogni poro della tua pelle sprizza benessere e potenza. La tua intelligenza deve sfruttare al massimo questo momento perché è da qui che poggia il tuo prossimo futuro. Non sprecare e non disperdere nulla. Se seminerai bene già dalle prossime settimana ti preparerai al raccolto.

Pesci: Hai superato benissimo gli ultimi momenti critici con parsimonia ed oculatezza. Se riuscirai, ancora per poco, a continuare con questa strategia, vedrai che i tuoi sforzi e le tue fatiche non saranno state vane e potrai finalmente tirare un bel respiro di sollievo. Buon compleanno.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369