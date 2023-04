I Latini dicevano “Divide et impera”, è quello che i nostri politici fanno da tanti anni. Ci creano tutti questi problemi in modo che, anche volendo, non ce la facciamo ad alzare la testa

Ariete Preparati ad attraversare un periodo ricco di tante situazioni contrastanti e particolari. Devi solo stare con le orecchie tese ed essere pronto a qualsiasi evenienza. Ci saranno dei problemi sul lavoro non dovuti a causa tua, e dei piccoli screzi tra le mura domestiche. Sii un po’ più comprensivo.

Toro Sei tra i pochi dell’intero Creato che se potesse tornare indietro nel tempo: “non tornerebbe”. Quel poco o tanto che hai, te lo sei guadagnato con il sudore della fronte pezzettino per pezzettino, chi te lo fa fare di ricominciare tutto da capo. Ora sei concentrato e maturo per qualsiasi prova… Auguri.

Gemelli Non tutti i periodi sono uguali. Ci sono gli alti e i bassi, e questo è uno di quelli. Ma non devi allentare la presa per nessun motivo, tra poche settimane uscirai da questa crisi a testa alta con una bella esperienza in più sulle spalle. Possibilità di piccoli problemi meccanici e anche di quelli di cuore.

Cancro Se hai un dubbio per una scelta da fare non essere troppo preoccupato, lo saremmo tutti. E’ vero che “chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova”, ma è altrettanto vero che nella vita dobbiamo essere capaci anche di afferrare al volo certe opportunità.

Leone Ci sono tre cose che ti piacciono: essere ammirato, il rispetto e le gratificazioni nel lavoro. Le prime due te le stai guadagnando sul campo, per le gratificazioni purtroppo ancora c’è da aspettare, ma stai tranquillo, arriveranno anche queste. In arrivo ci sono invece possibilità di proposte di cambiamenti.

Vergine A volte è meglio una parola cortese con un sorriso, che mille promesse vane. Se hai in mente una programmazione per il futuro è questo il momento giusto per realizzarla, e lo devi fare senza indugiare. E’ probabile che parenti o amici ti chiedano qualcosa. Non dare, parlerebbero male lo stesso.

Bilancia Quando si cade da cavallo la prima cosa da fare è risalirci subito. Non sempre al primo colpo si centra il bersaglio, a volte, oltre a saperle le cose, bisogna imparare a dirle, avere il modo e l’atteggiamento giusto. Questa cosa i grandi venditori la sanno molto bene. Simpatiche conoscenze in arrivo.

Scorpione Se non sei riuscito o se non riesci in qualche obiettivo significa che devi cambiare atteggiamento o tecnica. In certi casi per raggiungere il successo bisogna saper stravolgere tutto, bisogna improvvisare. Un tuo difetto, a volte, è pensare che sei sempre il migliore, ma un po’ di umiltà non guasta.

Sagittario Quando ti viene in mente di fare qualcosa non ti lasciare condizionare dall’umore degli altri, falla, senza pensarci. Le 50.000 miliardi delle cellule del nostro corpo non farebbero mai niente per auto lesionarsi. Magari trova anche un po’ di tempo per riassettare qualche problema a casa.

Capricorno Approfitta di questo momento, per te magico, per realizzare i tuoi progetti, anche i più disparati. E’ un momento propizio anche per chiarire certe situazioni di cuore che ti stai trascinando dietro da troppo tempo. Getta pure le basi per collaborazioni che si dimostreranno nei prossimi mesi assai proficue.

Acquario Si sta avvicinando per te un periodo aureo che ti darà la possibilità di tirare un bel sospiro di sollievo sia ai fini economici che a quelli sentimentali. Hai il tempo per organizzare tutto il palinsesto con comodo e senza fretta, ma assolutamente senza dormirci sopra. Dimostrerai a tutti che sei capace di fare.

Pesci Sei appena uscito da situazioni molto altalenanti che però in compenso ti hanno dato concentrazione e passionalità. Approfitta di queste 3/5 settimane per concentrarti ed organizzarti al meglio. Avrai dei problemucci in casa, ma la tua mente strategica saprà raggirare egregiamente l’ostacolo. Ma non abusare.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369