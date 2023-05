“Non che lo auguri a qualcuno, ma lo stare un po’ male ogni tanto ci fa benissimo perché apprezziamo di più quando abbiamo l’ottima salute”

Ariete Devi approfittare di questo periodo per perfezionare i risultati che hai raggiunto fin’ora in tutti i campi, professionali ed affettivi. Queste settimane ti consentiranno anche di sfruttare le tue caratteristiche di leader e di affidabilità. Ti stancherai un po’, ma sarai abbondantemente ripagato la prossima stagione.

Toro Questo è il tuo miglior periodo per far decollare tutti i tuoi progetti lavorativi e sentimentali. Hai tutte le buone Stelle dalla parte tua quindi approfitta per chiedere massimo a te stesso perché niente ti sarà d’ostacolo. Non lasciarti condizionare, credi solo a te stesso e continua a volerti bene.

Gemelli Preparati con le armi giuste ad affrontare questo prossimo periodo perché ti aspettano delle dure prove sia nel lavoro che tra le pareti domestiche. Dovrai affrontare delle decisioni importanti e per questo devi essere massimamente lucido. La tua genialità ti sarà utile. Serenità fra 3/5 settimane.

Cancro Se riuscirai in questo periodo a controllare la tua emotività, la tua loquacità e la tua sudditanza verso il sesso opposto, avrai ottime possibilità vi vivere grandi soddisfazioni lavorative ed affettive. Ti prenderai anche delle rivincite nei confronti di persone che speravano in un tuo grande ruzzolone.

Leone Devi dedicare queste settimane a consolidare meglio possibile la tua situazione affettiva (consorte/figli). La stabilità la vivrai solo dopo. Fatto questo, puoi buttarti a pieno regime sul lavoro, e vedrai che ti usciranno delle qualità sconosciute e inimmaginabili troverai delle soluzioni a dir poco geniali.

Vergine Tutti abbiamo la potenzialità di essere traditi, ma disgraziato quello o quella che tradisce te. Non farai scenate, non andrai in escandescenza, non prenderai lo schioppo, anzi, il tuo comportamento sarà calmo e pacato, ma il traditore, pagherà caramente per sempre questo suo momento di debolezza.

Bilancia Sei sicuramente una persona molto complessa e andare d’accordo con te comporta davvero una ferrea volontà ed un indomito amore. In compenso chi è amato da te gode di questo tuo sentimento in ogni cellula del proprio corpo. Per vincere bisogna anche avere una eccellente organizzazione.

Scorpione Non devi fare sempre ogni cosa pensando a che effetto può procurare a chi ti vede. Anche perché “gli altri” hanno tante cose fa fare che non sempre si mettono a guardare quello che fai tu. Il tuo cervello così ben lubrificato sfruttalo meglio in altre cose. Possibilità di problemi con dei parenti.

Sagittario Approfitta di questo periodo per fare il pieno di energia e di positività perché ti sarà utilissimo per affrontare lo prove che probabilmente il destino ti serberà nelle prossime settimane. Molte volte è faticoso salire gli scalini, ma solo quando arrivi in cima puoi godere grazie a tutti gli sforzi fatti.

Capricorno Proprio in questi giorni devi vivere con serenità e concentrazione nel lavoro perché sono in arrivo delle fortunate coincidenze e combinazioni che probabilmente ti porteranno a fare quel salto di qualità che da tanto tempo aspettavi. Stringendo con nuove collaborazioni puoi incrementare l’economia.

Acquario “Chi ben semina ben raccoglie”. Metti da parte tutto quello che può ostacolare il tuo percorso e concentrati come non mai perché sono in arrivo buone opportunità che devono essere prese al volo. Non ti lasciare condizionare dai tuoi umori, da parenti o amici. Ad ognuno la sua strada. Ciao.

Pesci E’ il momento di setacciare tutti i programmi che hai in testa e far passare tra le maglie le cose inutili che ti rallentano il percorso creandoti confusione, e trattenere tutte le altre cose che possono tornare utili per il perseguimento del tuo scopo. Ora dipende da te, e … chi ti vuol bene ti segua.

A cura del Dott. Bruno Coletta

