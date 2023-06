Non dobbiamo trattare i Problemi e le Preoccupazioni che ci arrivano come se fossero nostri nemici, moltissime volte sono proprio questi, che ci consentono di “Conoscerci meglio”, “Crescere” e non vivere da “Vegetali”

Ariete Incredibile ma vero: stai facendo vedere che sei “normale”, quasi senza interessi particolari, ma in realtà stai molto bene, quasi “felice”. Fai così perché è come se avessi paura di far vedere che sei soddisfatto di te stesso e che la sorte, in questo momento, ti è propizia. Goditi senza riserve queste ore.

Toro Se vuoi continuare a crescere, devi smettere di far vedere che sei buono e comprensivo. Non c’è cosa peggiore che far abituare gli altri alla generosità gratuita. L’essere umano deve essere abituato, sin da piccolo, a ricevere solo se meritato. La vera bontà, non è dare, la vera bontà è non dare. Strano vero?

Gemelli Una volte i vecchi dicevano: “ Si sta bene solo se lo vogliono gli altri”. Sembra incredibile, ma è vero. Tu stai vivendo la parte più bella della tua vita, ma non riesci a godertela perché ancora sei succube di come pensano e si comportano gli altri. Se vuoi iniziare a stare bene, liberati dai condizionamenti.

Cancro Purtroppo, da troppo tempo, giustifichi la tua debolezza con la bontà e con la comprensione. Ti devi solo ricordare che facendo abituare gli altri a questo tuo comportamento li stai educando a ricevere in modo gratuito e immeritato. Non si ricorderanno mai i tuoi sacrifici per accontentarli. Svegliati.

Leone Sei riuscito a costruire una corazza intorno a te, ma questa, non è sufficiente per parare tutte le cattiverie del mondo. La corazza non deve essere fuori di te, deve essere dentro, devi difenderti puntualizzando i diritti e i doveri di chi ti vive vicino. Da’ solo a chi merita e continua a migliorarti fisicamente.

Vergine La tua bontà, troppe volte, ti ostacola nella crescita. Non si può essere sempre generosi e altruisti in un mondo di lupi. La vera bontà è: dare al momento giusto e solo a chi lo merita realmente. E’ sbagliatissimo essere generosi con chi se ne approfitta, perché saranno ipocriti per tutta la loro vita.

Bilancia Certe persone quando hanno poche possibilità e poco potere, sono generose, altruiste e comprensive. Appena acquistano un po’ più di benessere e sicurezza, quasi per magia, si trasformano in aggressive e arroganti. Cerca di non commettere questo errore, sarebbe un vero peccato per la tua “crescita”.

Scorpione Tutto sommato hai appena passato un buon periodo, anche se ancora di problemi da risolvere ce ne sono tanti. La cosa importante è che hai la giusta concentrazione per affrontare tutte le tue battaglie. Tra breve ce ne sarà una importantissima, chiacchiera poco e datti da fare. Sarà davvero dura.

Sagittario Finalmente sono in arrivo delle buone notizie e probabilmente del denaro, che ti daranno nuovi stimoli, più sicurezza e più tranquillità mentale. Questa tranquillità, ti consentirà di affrontare con più concentrazione, i tuoi problemi lavorativi e professionali. Non scordare mai di mostrare gratitudine.

Capricorno Non devi pretendere di essere compreso e rispettato se sei il primo a non praticare la comprensione e il rispetto. Stai trattando tutti con eccessiva superiorità, e questo, è un’offesa alla tua intelligenza e alla tua generosità. Stai facendo come certi preti che predicano bene e razzolano male.

Acquario I Latini dicevano: “Age quod agis”, ora questo detto lo trasferisco a te. Il significato è: “Fai bene ciò che stai facendo”. Tu che sei così artista, così amante della Natura e del rispetto, tu che sei una parte fondamentale ed esempio per tanta gente, stai correndo il rischio di dover ricominciare da capo.

Pesci Vuoi farti vedere forte e irremovibile, capace, con il tuo esempio, di dare sonore lezioni agli altri. Ma la tua vera natura è diversa. Hai solo bisogno di avere un po’ più di soddisfazione, che, purtroppo, non riesci ad ottenere. Sei più buono di quello che vuoi far vedere, … tanto vale esserlo. Arriva sorpresa.

A cura del Dott. Bruno Coletta

