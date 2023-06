Se siamo così intelligenti come pensiamo di essere, da questo momento smettiamo di criticare gli altri, e/o dispensare gratuitamente consigli, … perché “gli altri” stanno facendo il loro percorso, perché “gli altri”, … stanno vivendo la loro vita, non la nostra

Ariete Solo se tu fossi un pochino più umile e ammettessi, se e quando succede, di aver sbagliato, raccoglieresti più simpatie e più consensi. Non è vero che piacciono le persone tutte di un pezzo e che non sbagliano mai. Anzi, possono addirittura rimanere antipatiche. E come dice il vecchi adagio: Vox populi, vox Dei. Se da qualche parte tuona, da qualche parte piove.

Toro Non si potrà mai dire che quando dici una cosa non la fai. A volte sei talmente sicuro che ciò che fai è la cosa più giusta e più perfetta che neanche consideri il fatto che ci sia un altro modo per farla. La cosa giusta è solo quella che fai tu. La tua regola d’oro è : “Quello che negli altri è ostinazione in te diventa forza di volontà”.

Gemelli “Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno”. Le idee son buone e anche le intenzioni, ma devi, prima di partire, avere più chiare le cose da fare e le priorità. Non puoi sempre partire e sistemare e aggiustare le cose cammin facendo. Certe volte si deve programmare. Perché solo con la programmazione si arriva ad una buona conclusione. Chiaro?

Cancro La tua forma mentale è davvero eccellente. Puoi raggiungere grandi traguardi se sei in questo modo concentrato, ma ti devi anche avvalere della collaborazione di persone che ti vogliono bene. Se così non fosse devi rivedere tutto quanto perché da solo non ce la puoi fare. Se sei un dipendente dimostra affetto e riconoscenza a chi ti sta sopra e/o chi ti ha aiutato.

Leone Il modo migliore per tenerti fermo è darti la massima libertà. Detto questo il resto va da sé. Se in questo ultimo periodo ti senti chiuso, con le ali tarpate, privo di immaginazione e di voglia di fare, vuol dire che è il momento di fermarsi, alzare la testa, guardarsi intorno e buttarti in una nuova impresa. Questo è l’unico modo per ridarti vitalità, positività e stimoli.

Vergine Se non fosse per quella tua continua croce dei soldi il tuo periodo sarebbe davvero meraviglioso. Il bello che tu non sei né avido né avaro, hai solamente un esagerato spirito conservativo. Sei buono e generoso ma quello che ti manca è la malizia. Attento perché ci sono possibilità in arrivo di raggiri e fregature, devi essere meno buono e più attento ai volponi.

Bilancia E’ bello essere intelligenti, ed è ancora più bello dedicare la propria intelligenza agli altri. Tu quando lo fai amplifichi la tua luminosità e la tua radiosità. Non ascoltare gli altri quando sono negativi perché ti condizionano la vita, ma se vuoi, puoi provare ad aiutarli a vedere in chiave positiva e ad avere più fiducia nel futuro. Se non ti ascoltano, peggio per loro.

Scorpione Se riesci a stringere i denti ancora qualche settimana vedrai finalmente dei risultati positivi in arrivo. Cerca di porti con più solarità e meno intransigenza con gli altri. Tutti possiamo migliorare con il tempo. Ricordati quando eri piccolo, e ricordati quanti bocconi amari hai fatto ingoiare. Quindi più comprensione e più tolleranza. Attento al pericolo dei soldi facili.

Sagittario “Siediti sulla sponda del fiume ed aspetta il cadavere del nemico che ti passi davanti”. Hai dovuto aspettare un po’ di tempo ma qualche bella soddisfazione te la stai cavando e te la caverai. Non eccedere nel godimento anzi, se puoi, aiuta chi ti ha fatto soffrire, ne troverete entrambi ottimi giovamenti. Non ti fidare troppo di una donna che ti alliscia, è pericolosa.

Capricorno Non c’è persona peggiore di quella che non dimostra riconoscenza. Sei sempre il primo ad essere felice d’aiutare chi ne ha bisogno, per te è come una vocazione, una missione. Devi imparare a scindere chi ha bisogno realmente, da chi si vuole approfittare ipocritamente di te. Essere buoni non significa dire sempre si; qualche bel “no” ogni tanto … ci sta bene.

Acquario Sei una persona buona e generosa, ma ultimamente ti stai facendo un po’ troppo condizionare da una certa persona. Devi riuscire a mantenere nel cervello un piccolo cassetto che sia incontaminabile dagli altri e lasciare uno spazio a cui dedicare il beneficio del dubbio. Ciò significa che non devi credere a tutto quello che ti si dice. Chiunque esso sia.

Pesci A chiederti come stai si ottiene sempre la stessa risposta: “Benissimo”. E’ proprio questo il tuo problema. Che dici di star benissimo anche quando ti stanno conducendo al patibolo. Stai programmando, come al solito, tante cose, alcune se gestite con responsabilità e coerenza, possono portarti buoni vantaggi. Ma ce n’è una, che te la sconsiglierei di sicuro.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

