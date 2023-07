“Ci sono delle coincidenze nella vita davvero incredibili. Per esempio, fatti mentalmente una domanda e leggi la prima cosa che vedi scritta. Non è improbabile che là, ci sia scritta la risposta”

Ariete Durante il corso della tua vita molte volte ti sei chiesto: chissà come sarebbe la vita se potessi leggere nei pensieri della gente e sentire quello che pensano di me. Ti assicuro, amico mio, che è molto meglio non avere questa facoltà. Oggi la gente ha troppo bisogno di affetto per poterlo dare agli altri.

Toro Spesso ti senti solo e non capito nella tua reale profondità e questo non ti crea solo un profondo dolore ma, e soprattutto, un sentimento di eremitica solitudine. Non devi però fare di tutta l’erba un fascio, devi dedicare più tempo alla ricerca di persone sane e altruistiche come te, perché non ce ne sono tante, ma ce ne sono.

Gemelli Il tuo cervello è un vulcano attivo. Forse un po’ troppo. Se vuoi maggiori successi sentimentali, economici, lavorativi, devi imparare ad incanalare la tua potenza. Per aprire un pacco d’acqua non c’è bisogno di un carro armato. Trova il punto debole e concentra la forza. Avrai presto delle belle soddisfazioni.

Cancro Vincere una battaglia non dà la certezza di vincere la guerra. Se ti accontenti solo delle piccole soddisfazioni non potrai mai gustarti la dolcezza e l’appagamento della grande soddisfazione finale. Smettila di tenerti dentro tutte le cose e comincia a farti rispettare come meriti e chiarisci con dei parenti.

Leone Riesci sempre a stupire amici e colleghi con la tua fresca e lucida intelligenza. Ma quando sei in momenti di “Grazia”, riesci a stupire, con la tua intuizione e con la tua perspicacia, anche i tuoi parenti più stretti, i tuoi familiari e te stesso. Se sfrutti meglio questi doni potrai ottenere molto di più.

Vergine Sei e sarai sempre una persona affidabile e seria. Il tuo unico difetto è che, a volte sei troppo intransigente. O con te o contro di te. Nella nostra società, retta da “quel che sembriamo e da come appariamo”, c’è poco spazio per il rispetto del prossimo e di noi stessi. Pensa più a te e cerca di star bene.

Bilancia Ti sei sentito sempre attrarre dalle cose esotiche e da altre culture e civiltà. Ciò significa apertura mentale e sete culturale. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Prima di abbandonare la strada che conosci, ricorda il detto: “Mogli e buoi dei paesi tuoi”. Pensaci un po’ sopra e non prendere decisioni affrettate.

Scorpione Finché non ci pensi, tutto sembra normale e addirittura buono. Ma quando il cuore ripercorre i sentieri del passato, quello che sembra normale o buono, diventa stagnante ed oppressivo. Cosa conviene fare? Quello che è meglio per te e per le persone che ami di più, ma non giocare più coi sentimenti degli altri.

Sagittario Molte volte neppure tu riesci a spiegarti il perché di certi tuoi comportamenti a volte quasi cinici nei confronti del prossimo. Solo analizzando con scrupolosità la tua infanzia ci si potrebbe riuscire. Per il momento prova ad essere più accondiscendente con i tuoi familiari e meno burbero con i colleghi.

Capricorno A sentirti solo in mezzo alla gente è cosa tipica tua. Nonostante la bella stagione, il sole caldo e luminoso, ti senti troppo spesso non capito e addirittura con umore nero. Cerca, ma con la massima umiltà, di analizzarti facendoti un esame di coscienza più sinceramente possibile, riuscirai sicuramente a capire il motivo.

Acquario Niente male il tuo momento. Ti senti pieno di energia e ben predisposto a proiettarti verso il futuro. Gli amici percepiscono la tua forza. E’ come se tu fossi a conoscenza che più energia dai agli altri più te ne ritorna indietro, amplificata. Continua sempre ad elargirla a tutti con la massima gioia.

Pesci Il tuo umore si percepisce solo a guardarti. Hai intrapreso un percorso nel modo meno costruttivo che si poteva fare. Eppure hai tutti i requisiti che ti consentirebbero di approdare alla vittoria con minore fatica fisica. Devi modificare il tuo atteggiamento e comportamento e pensare in modo più positivo.

