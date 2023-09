“Quando vedi qualcuno che ti piace, diglielo subito! Potresti non avere più la possibilità”

Ariete A far modificare il tuo carattere è un’impresa ciclopica, ma se la persona che ti vuole bene ancora ti sta vicino, significa che ancora ci sta provando. Smettila di pensare che tutto quel che fai è la cosa più giusta per te. Ti occorre un po’ più di umiltà. Ricorda, ogni tanto, quando non avevi quello che hai ora.

Toro La tua forza reale è la temperanza. Stai ancora dimostrando che quello che pensano gli altri di te è verissimo. Stringi i denti ancora un po’, probabilmente entro pochi giorni, i primi riscontri positivi. Appena torni in carreggiata, programma un po’ di riposo, fuma meno e via pasta e pane. Cammina almeno 20 minuti al giorno.

Gemelli Il tuo corpo è talmente scattante e agile che riesce a sincronizzarsi perfettamente con il cervello. Sei proprio un vulcano inarrestabile. Il proverbio che dice: “Una ne pensi e cento ne fai”, è stato coniato per te. Se ti fanno proposte o complimenti prima di rispondere pensaci tutto il tempo necessario, e accetta solo se ti piace totalmente.

Cancro Ti presenti bene, dai una buona impressione di te, sei calmo e posato, sai parlare con argomenti persuasivi. Devi solo imparare a concludere con più determinazione e sicurezza. Non parlare dopo che già hai detto tutto. Denota insicurezza. Se conosci qualcuno che ti piace non essere né assillante né asfissiante.

Leone Anche se il percorso scolastico non ti dà o non ti ha dato soddisfazione, senza dubbio il tuo bagaglio culturale è più che soddisfacente. Hai acquisito un’ottima preparazione e sicurezza di espressione e una buona saggezza, piaci molto quando ti esprimi. Se sfruttassi meglio queste cartucce potresti avere molti più vantaggi.

Vergine Il mondo intero gioisce con te quando sei sereno e tranquillo. Deponi un attimo le armi e cerca di tirare per un po’ su la testa. Hai bisogno di riposo non solamente fisico ma e soprattutto mentale. Dopo la pausa avrai grandi soddisfazioni. E’ bello avere fiducia del prossimo ma tu ne hai avuta sempre troppa.

Bilancia Qualche volta il tuo carattere è bizzarro. Basta un niente che ti ombri come un bambino. Fai bene a sentirti un protagonista della vita, perché lo sei realmente, ma devi anche sapere che se ottieni qualcosa con il tuo sudore e il tuo sacrificio, godi cento volte di più. C’è una persona del tuo passato dalla quale devi stare attento.

Scorpione Le batoste, a volte, servono più che certi fatui successi. Se metti da parte l’orgoglio che ti urla dentro il cervello, e ricominci a costruire, vedrai che questa volta otterrai delle soddisfazioni più stabili e durature. Controlla l’alimentazione. Se hai intrapreso una nuova … strada, non devi dimenticare totalmente la vecchia.

Sagittario “Fate quel che dico e non fate quel che faccio”, è il tuo slogan del momento. Un bel bagno di umiltà, se non rivedi presto la tua situazione, lo farai veramente. Il tuo cervello vive un buon momento ma deve essere suffragato e alimentato anche da buone azioni. Devi passare più serate rigeneratrici con vecchi amici.

Capricorno Stai bene, ti senti vigoroso e piacente, ma dentro te, senti che non c’è mai la totale soddisfazione. Questo avviene perché vivi sempre con la convinzione che ci sia qualcuno o qualcosa che trama contro te. Abbi più fiducia negli altri, vivrai con meno ansie e sarai più felice. Dedica più attenzioni alla tua famiglia.

Acquario Nonostante tutto il tuo impegno propositivo, anche questa volta sei rimasto scottato e deluso. Ti fidi troppo della tua buona sorte e degli altri. Questi, spesso, vedono in te, il classico pollo che deve essere spennato. Sii più diffidente e parla meno. Meno parli e meno sbagli. Riceverai entro pochi giorni una visita piacevolissima.

Pesci Ottimo momento per realizzare o programmare importanti progetti. Hai a disposizione ancora delle buone cartucce, non le sprecare per esibizionismo. Hai già visto che fare il giullare di corte, non porta quasi mai buoni risultati duraturi nel tempo. A casa non fare il dittatore, perché crei un ambiente sgradevole e frustrante.

