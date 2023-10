“Ognuno di noi è quello che si crede di essere. Se pensiamo di essere stupidi …”.

Ariete Era tanto tempo che non ti sentivi pieno di energia e con la voglia di rimetterti in gioco. L’amore è il motore che muove il mondo. Non è importante che sia rivolto agli altri o verso noi stessi, la cosa importante è che ci sia. E quando c’è, dobbiamo lasciarci trasportare da ogni parte che esso desidera andare. Rispetta più te stesso.

Toro Sei davvero una persona straordinaria. Hai tutte le qualità per avere successo indipendentemente dalla tua età. Sei giusto, serio, affidabile, operoso, ma la tua qualità più importante che sai essere l’amico ideale. Non ti preoccupare se non sei ripagato con la stessa moneta, tu puoi autoalimentare te stesso. Bravo.

Gemelli E’ sempre giustissimo voler vedere in grande, ma è altrettanto giusto che prima dobbiamo essere in grado di vedere in piccolo. Di natura sei un eccezionale stratega, con una intuizione ed una intelligenza proverbiale, ma non puoi sempre ostinarti a fare tutto da solo. E poi ricorda, gli errori degli altri danno più credito a te.

Cancro Se vuoi avere più successo con le persone o con l’altro sesso devi imparare a comportarti con più furbizia. Non parlare dei tuoi problemi, non parlare delle brutture del mondo, non parlare della crisi internazionale. Impara ad ascoltare. Quando gli altri parlano, chiedi maggiori informazioni, dimostra vero interesse in ciò che dicono. S’innamoreranno di te.

Leone Questo caldo sole di Settembre ti inebria il cervello dandoti tanta voglia di fare. Approfitta di questa energia per completare i tanti piccoli lavoretti lasciati in sospeso. Non sprecare il tuo tempo, che è preziosissimo, davanti al computer o alle slot, dimostra, con la tua forza di volontà, che puoi vivere senza farti schiavizzare da questi silenziosi mali.

Vergine Questa volta non devi limitarti a leggere ciò che io scrivo e subito dopo dimenticare tutto. Questa volta mi devi ascoltare: Se ti fermi qualche giorno non succederà nulla che non possa essere recuperato. Il nostro organismo ha bisogno di fermarsi anche se non sembra averne bisogno. Pensa un po’ più a te stesso, pensa di più al tuo benessere fisico, rispettati di più.

Bilancia Uno dei tuoi pochi difetti è che quando credi di essere nel giusto non ascolti più nessuno. Tutti possiamo sbagliare ma il peggiore sbaglio è non credere in questo. Sei di natura buono e generoso, purtroppo grandi danni sono stati fatti grazie da persone buone e generose. Sii più umile e la prossima volta chiedi consiglio a chi ne sa più di te.

Scorpione Ultimamente stai correndo troppi rischi. Questo succede perché sottovaluti un po’ troppo gli altri e sopravvaluti un po’ troppo te stesso. Non voglio discriminare la tua intelligenza o il tuo operato, anche perché stai dimostrando di essere ben concentrato e di avere le idee ben chiare. Devi solo ricordarti che “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”.

Sagittario C’è un grande cambiamento in corso in te. Stai maturando, stai incrementando e ben delineando i tuoi obiettivi. Devi solo stare attento a non chiedere troppo a te stesso. Se vuoi davvero fare il salto di qualità, che per uno come te è possibilissimo, devi prima, con umiltà , ammettere che anche tu hai bisogno della collaborazione di qualcuno.

Capricorno “Ne ammazza più la lingua che la spada”. A volte credi di essere avulso dalle leggi che governano i sentimenti delle persone, ma quando capita a te, che qualcuno ti colpisce e sa come farlo, ti rendi conto di non essere poi tanto diverso dagli altri comuni mortali. Sii meno orgoglioso e meno presuntuoso, le cose ti andranno molto meglio.

Acquario Se alle persone normali occorre per fare una cosa 100, a te per farla bene, se non addirittura meglio, è sufficiente 20. L’unica cosa che ti manda in crisi è quando qualcuno cerca di limitarti nella tua libertà o nel dire le tue cose. Per te l’amicizia e il rispetto vengono prima di tutte le altre cose. Entro tre giorni vivrai una meravigliosa esperienza.

Pesci La tua sensibilità e la tua intuizione ti consentiranno di uscire indenne anche da questo periodo particolare. Si stanno creando delle situazioni molto promettenti che dovrai badare a non sciupare per il tuo sviscerato orgoglio. Del resto sei troppo intelligente e furbo per farti scappare queste opportunità. Dimostra ai tuoi cari maggiore equilibrio e responsabilità.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369