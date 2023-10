“Nella maggior parte dei casi lo star bene o male dipende da noi. Non è sempre vero che si sta bene solo quando lo vogliono gli altri”

Ariete Devi assolutamente contrastare quella parte di te che ti spinge alla pigrizia ed alla inerzia, perché solo quando sei positivo ed attivo puoi riuscire ad abbattere tutti gli ostacoli che ti si presentano. Dovrai superare una amarezza per un progetto che non ti riuscirà ma, questa esperienza, ti renderà più forte di prima.

Toro Se in questa “Società” ci fossero più persone come te ti assicuro che non si vivrebbe questa profonda crisi economica e di valori morali. La tua serietà e la tua incorruttibilità sono di esempio per tutti e ne devi essere orgoglioso. Devi solo alleggerire il fisico, togliendo dalla tavola i carboidrati, se vuoi, oltre la tranquillità, goderti qualche bella soddisfazione fisica.

Gemelli Solo tu puoi criticare il tuo comportamento e mai nessuno si deve permettere di giudicarti. Sei troppo intelligente per non sapere cosa è giusto o sbagliato nella tua vita. Un po’ di sano egoismo fa bene, ma se rispettiamo i sentimenti altrui è meglio. Opera per la soddisfazione, e non solo per il guadagno economico. Ciao.

Cancro Tante volte ti senti frustrato perché nel tuo ambiente lavorativo (o familiare) non ricevi le giuste gratificazione che meriti. (Non si vive di solo pane). Purtroppo, parte della colpa è tua, perché per troppo tempo hai lavorato a testa bassa per soddisfare solo i bisogni degli altri. Ora, se vuoi vivere meglio, comincia a pensare di più a te stesso.

Leone E’ da troppo tempo che stai vivendo a testa bassa con persone che ti vivono vicino che si comportano con te come se tutto gli fosse dovuto. Questo non è giusto. Puoi anche accettare tutto questo, ma che almeno ti dessero la soddisfazione di riconoscerlo. E’ in arrivo per te una grande sorpresa, goditela.

Vergine E’ bello rincontrarti e passare un po’ di tempo insieme. Purtroppo ancora non sei completamente fuori dal periodo critico, anche perché, solamente tu ti senti responsabile di questa situazione. Devi imporre alle persone che ti vivono vicino di fare qualcosa in più. Da’ a chi lo merita realmente. Andrà tutto meglio.

Bilancia Sei buono di natura, è nel tuo D.N.A., ma se la bontà non è supportata da un profondo senso di giustizia è fine a se stessa, addirittura può diventare dannosa. Sei predisposto a fare grandi cose, qualsiasi età che tu abbia, ma devi abbandonare tutte le zavorre che ti trattengono. Ricorda però, che non devi amare solo chi ti ama.

Scorpione Sei uno spirito libero che però ha bisogno, per dimostrare di esserlo, delle sue belle regole e dei suoi bei paletti. Non può esistere la libertà se non esiste la costrizione, e questa, non è sempre negativa. Certe volte tu per essere creativo e produttivo, devi vivere ansie e pensieri fissi. Ma ora forse ne hai troppi.

Sagittario Stai muovendo mari e monti ma quando vai a stringere, raccogli solo piccole gratificazioni e briciole. Evidentemente c’è qualche cosa che non va. Tu dici sempre che hai bisogno di soddisfazioni ma se queste non sono supportate da gratificazioni economiche, non possono esserci. Devi imparare a chiarire prima.

Capricorno E’ troppo tempo che vivi rimuginando sulle tue insoddisfazioni professionali e familiari, ma fai ben poco per cambiare situazione. Non per pigrizia (non sia mai detto), ma per testardaggine. Non vuoi ammettere certi tuoi difetti. Prova ad essere meno burbero, vedrai che ti arriveranno tante soddisfazioni e novità positive.

Acquario Il momento che stai vivendo è pregno di contrastanti sentimenti, sei a volte positivo ed altruista e a volte taciturno e diffidente. Questo è dovuto al comportamento egoista e soffocante di persone che ti vivono e/o che ti lavorano vicino. Non capiscono i tuoi reali bisogni di libertà fisica ed intellettuale.

Pesci Ti comporti come se ci fosse sempre una telecamera a riprenderti, e questo sfalza la tua vera natura e la tua vera indole. Sei furbo e sensibile ma non riesci “quasi” mai a raggiungere totalmente i tuoi obiettivi. Questo è dovuto alla diffidenza che incuti negli altri. Se fossi più spontaneo moltiplicheresti le vittorie.

A cura del Dott. Bruno Coletta

