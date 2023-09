L’ingegnere ravennate sempre più attento ai temi della sostenibilità

Progettare e realizzare imbarcazioni sempre più sostenibili per l’ambiente e in particolare per il mare. Proseguendo una tradizione di famiglia che ha visto al tavolo da disegno prima il padre, poi il figlio e in prospettiva il nipote.

Giovanni Ceccarelli, 62 anni, ravennate e ingegnere, è uno dei più noti progettisti italiani in fatto di barche a vela e a motore che estende la sua attività all’edilizia legata all’acqua sia in campo turistico che industriale, senza dimenticare la partecipazione al progetto di Titan-Micoperi di rimozione della Costa Concordia al largo dell’isola del Giglio. Sta proseguendo l’attività del padre, Epaminonda Ceccarelli, anche lui progettista di edifici e imbarcazioni, a cui la biblioteca Classense ha recentemente dedicato una mostra a ricordo della sua attività in città e non solo. “Appena finito il liceo – spiega Giovanni Ceccarelli – sono andato a Southampton, in Gran Bretagna, per vedere dal vicino la realtà di una delle più importanti scuole di yacht design ma i professori mi consigliarono di restare ‘a lezione’ da mio padre e così feci, iscrivendomi comunque a ingegneria. Non è stato semplice lavorare con il padre e me ne rendo conto ora che a mia volta sto lavorando con mio figlio”. Ma la sfida Giovanni Ceccarelli l’ha vinta, eccome e vanta collaborazioni con cantieri nazionali (come Carnevali Yachts, Rimar, Cantiere Navale De Cesari, Italo Galletti, Cantiere Carlini, Marine Composite, Tencara, Cantiere Soleri, Neo Yachts, Eleva Yachts, Cantiere del Pardo) ed esteri (Sirena Marine in Turchia, NP 40 in Russia e Storka Ucina in Polonia, Paulav Composite in Spagna). “Ora – racconta – lavoro principalmente per cantieri italiani ma le barche che realizziamo vanno per il 70% all’estero”. E l’attività è sia sul versante delle barche a motore (Manda Yachts, Mylius yacht e Carnevali) che su quello delle barche a vela (De Cesari, Neo Yachts, Maxi Dolphins) mentre sul versante progettuale e di ingegneria civile è impegnato con il Circolo velico ravennate di Marina di Ravenna. “Il lavoro non manca anche se i progetti hanno un tempo di realizzazione lungo che arriva fino a 24 mesi”, spiega Ceccarelli. Che aggiunge: “Il mercato tira ancora, ma meno che nell’immediato post Covid quando assistemmo ad un vero e proprio boom legato alla voglia di libertà”. E cosa dà più senso di libertà di andare per mare, lontano dal traffico di terra? Ma oggi occorre farlo con occhio sempre più attento alla sostenibilità e in tema di imbarcazioni c’è molto da fare e molto si sta già facendo, a partire dalle nuove carene, dai motori ibridi e soprattutto da metodologie costruttive in grado di realizzare imbarcazioni sempre più leggere e robuste senza trascurare il confort a bordo.

La passione di Ceccarelli per la vela è fortissima. Velista vincitore di tre campionati italiani derive ed altura come timoniere, con i suoi progetti ha vinto 10 titoli del mondo IOR e IMS – ILC. Ha vinto 5 titoli italiani nella vela d’altura e detiene il record della 100 miglia del Garda; nel 2014 ha vinto in due classi la Rolex Middle Sea Race con NEO 400 e Azuree33 mentre nel 2017 il modello IOM Sedici è arrivato secondo al campionato del mondo. In Coppa America ha ricoperto il ruolo di Principale Designer nel 2003 ad Auckland (NZ) con Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato e nel 2007 con + 39 Challenge a Valencia (ESP).

In studio, a Ravenna, lavora con tre collaboratori, incluso il figlio Tommaso, a cui è affidato il compito di portare avanti l’attività. “E così – conclude – sperimento quanto sia difficile il ruolo del genitore che deve far crescere e stimolare il figlio”.