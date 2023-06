Abbagnato a causa di un’improvvisa indisposizione non potrà partecipare al gala

Alice Renavand, étoile dell’Opéra national de Paris, sostituisce questa sera Eleonora Abbagnato, che a causa di un’improvvisa indisposizione non potrà partecipare al gala Les Étoiles, in programma al Pala De André alle 21.30. Acclamata interprete del repertorio classico, neoclassico e contemporaneo, Renavand ha danzato i ruoli principali in molte delle più importanti produzioni del teatro parigino, a cui ha dato il suo “adieu” lo scorso 28 maggio con un gala a lei dedicato. A Ravenna, il pubblico potrà ammirarla nel passo a due da Le Parc di Angelin Preljocaj – lo stesso brano che le aveva guadagnato la corona di danseuse étoile dell’Opéra – in coppia con Audric Bezard, premier danseur dello stesso leggendario teatro.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org