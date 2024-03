Proseguono senza sosta i servizi di controllo presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer

Proseguono senza sosta a Ravenna servizi mirati di vigilanza e controllo predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, presso la stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare i reati predatori e la criminalità diffusa.

Identificazioni di persone, denunce in stato di libertà, controlli di veicoli e avventori, nonché verifiche in merito alla regolarità sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.

Il controllo capillare della zona interessata ha consentito alle Squadre Volanti della Questura di Ravenna di arrestare un cittadino straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante i dovuti accertamenti in strada il soggetto, dopo aver danneggiato la vetrina di un negozio, non collaborava, andava in escandescenza, proferiva frasi ingiuriose ed intimidatorie e procurava lesioni a due poliziotti. Pertanto, l’aggressore, anche indagato per danneggiamento, dopo esser stato arrestato veniva tradotto in carcere in attesa dell’udienza tenutasi ieri pomeriggio in cui il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e la misura cautelare dell’obbligo di firma con la presentazione in Questura tutti i giorni della settimana.